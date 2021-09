BON PLAN : Syberia et Syberia II offerts sur Steam

En attendant de retrouver Kate Walker et une nouvelle héroïne dans Syberia: The World Before à la fin de l'année, Microids a vraiment envie que vous découvriez les premiers volets de sa franchise de jeux d'aventure conçue par le regretté Benoît Sokal. Les deux premiers titres sont encore une fois offerts sur ordinateurs.

Syberia et Syberia II avaient été offerts aux joueurs via GOG.com cet été, eh bien, c'est désormais Steam qui propose d'obtenir gratuitement ces deux titres. Comme d'habitude, il suffit de rajouter les jeux dans votre bibliothèque avant la date limite, ici le 29 septembre à 19h00, pour les avoir à disposition pour toujours. Il y a quand même de fortes chances que vous les possédiez déjà, ils sont régulièrement offerts, mais restent tout à fait plaisants malgré leurs âges. Vous pouvez retrouver les liens Steam des deux jeux ici et là.

Pour rappel, l'aventure se poursuivra avec Syberia: The World Before le 10 décembre prochain, vous pouvez sinon retrouver le roman Syberia de Dana Skoll à 17,95 € sur Amazon.