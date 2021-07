BON PLAN : GOG.com solde les jeux français avec la Promo French Touch et offre deux Syberia

GOG.com n'aime pas les DRM, mais il apprécie tout particulièrement les jeux français, et après les Baguette Days il y a quelques années, la plateforme de CD Projekt est de retour avec la Promo French Touch, qui propose de nombreux jeux créés dans l'Hexagone à prix cassés. Et pour fêter ça, il offre même deux titres.

Si jamais vous aimez les jeux d'aventure, mais que nous n'avez jamais exploré Syberia, eh bien, GOG.com offre les deux premiers volets des aventures de Kate Walker, développés par Microids et conçus par le regretté Benoît Sokal. Syberia et Syberia II sont à récupérer ici jusqu'au 17 juillet, 15h00.

Mais ces jeux gratuits ne sont là que pour attirer le regard sur la Promo French Touch, qui propose pendant quelques jours des réductions sur les jeux français comme Symphonia, The Architect: Paris, Shattered: Tale of the Forgotten King, Necromunda: Hired Gun, Solasta: Crown of the Magister, Edge of Eternity, GreedFall: Gold Edition, Prey, Dishonored: Definitive Edition, A Plague Tale: Innocence ou encore Battlefleet Gothic: Armada. GOG.com met également en avant des titres qui ne sont pas encore sortis tels Road 96, Roboquest et Alfred Hitchcock: Vertigo.

Si ces jeux vous intéressent, vous pouvez retrouver la liste de la Promo French Touch ici, ces soldes sont valables jusqu'au 19 juillet prochain, 15h00 également. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.