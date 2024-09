BON PLAN : le gros jeu du moment déjà en promotion sur PS5

La semaine dernière, Focus Entertainment et Saber Interactive ont lancé Warhammer 40,000: Space Marine 2, un jeu de tir et d'action solo et coopératif dans l'univers futuriste de Games Workshop. Des millions de joueurs s'amusent déjà aux côtés du Lieutenant Titus pour affronter les hordes de Tyranides, mais si ce n'est pas votre cas, c'est le moment de plonger dans l'action.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 est disponible contre 47,99 € au lieu de 69,99 € sur Amazon, soit une réduction de - 31 %. Il s'agit ici de la version physique PlayStation 5 qui permet d'obtenir en bonus le DLC Macragge's Chosen avec des skins pour vos armes et armures d'Ultramarines.

Votre office est la mort. Devenez un Space Marine, l’un des plus grands guerriers de l’Empereur, véritable incarnation de puissance et de brutalité surhumaines. Grâce à vos talents mortels et à vos armes de pointe, repoussez les horreurs que recèle la galaxie au cours d’affrontements épiques menés sur des planètes reculées. Pour prouver votre loyauté à la cause humaine et vaincre la nuit éternelle, vous devrez enquêter sur de sombres secrets. Défendez l’humanité en exterminant des nuées de Tyranides. Incarnez Titus, le Space Marine légendaire et purgez les nuées infatigables de Tyranides dans une campagne spectaculaire. Jouez en solo ou avec des amis grâce à un mode coopératif à 2 ou 3 joueurs.

Profitez de combats intenses, sanglants et nerveux à la troisième personne contre des centaines d’ennemis à la fois, conçus par les créateurs du célèbre jeu de tir coopératif, « World War Z ».

