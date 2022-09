Bonelab : la suite de Boneworks sort cette semaine sur Meta Quest et en PC VR sur Steam !

À vos agendas ! Dans quelques jours, le jeudi 29 septembre, sortira la suite tant attendue de Boneworks, nommée Bonelab. Pour rappel, Boneworks était à la base une démo technique qui, sous la pression des joueurs, est devenue un jeu vidéo d'énigme (sous forme de FPS) à part entière. Sortie initialement en 2019, Boneworks nous avait impressionné par son moteur physique, qui permettait un niveau d'interaction et de réalisme assez rare en VR, bien avant un certain Half-Life: Alyx.



C'est sur son compte Twitter que Brandon J Laatsch a précisé que le jeu est prêt :

#Bonelab has gone gold. Tomorrow at 10am PST, 14 hours from now, we’ll drop the release date trailer. pic.twitter.com/u0putMua48 — Brandon J Laatsch (@BrandonJLa) September 23, 2022

Voici un résumé de l'histoire :

Condamné à mort, vous incarnez un paria qui échappe à son destin. Vous découvrez alors un chemin vers ce qui semble être un centre de recherche souterrain. Une série d'expériences et de découvertes difficiles vous attendent. C'est dans la ville de MythOS que vous allez tenter de connaître la vérité sur votre situation. Vous aurez accès à une variété de lieux, notamment des arènes, des parcours d'obstacles, des essais tactiques, des bacs à sable, des modes expérimentaux et des niveaux générés par l'utilisateur. La collecte d'objets, d'avatars et d'indices dans ces lieux vous permettra de progresser cette histoire ô combien mystérieuse.

Une autre vidéo de gameplay est disponible, à voir ci-dessous :

Bonelab ne plaira sûrement pas à tout le monde, car s'il suit son grand frère, le scénario restera au second plan. Ce sont principalement les énigmes et ses différentes manières de les résoudre qui vont vous tenir scotchés, le tout porté par une ambiance sonore particulièrement réussie. À l'instar de Boneworks, les développeurs annoncent que ce jeu n'est pas destiné aux premiers venus en VR, le gameplay étant assez réaliste et non user friendly. Entendez par là que vous n'aurez pas les mêmes automatismes ou facilités que sur bien d'autres titres, et qu'il faudra quelques heures pour pleinement en profiter.

Vous l'aurez également constaté, aucune image de la version autonome (Meta Quest) n'a été montrée, ce qui semble quelque peu inquiétant, surtout qu'avec la sortie de Red Matter 2 (voir notre test), les joueurs pourraient s'habituer à ne plus voir ou tout simplement à ne plus vouloir de différence de traitement entre les jeux autonomes et leurs homologues PC VR (voir Green Hell VR), et surtout pas à une baisse drastique des graphismes (ex : The Walking Dead: Saints & Sinners qui est vraiment beau sur Quest 2). Il nous tarde donc de voir ce que vaut la version autonome du titre, en priant pour que le portage soit réussi.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.