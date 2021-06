Epic Games Store : Frostpunk gratuit cette semaine, encore un gros jeu mystère teasé pour la suite

C'est la saison des gros jeux offerts sur l'Epic Games Store, qui veut donner un coup de projecteur sur ses Méga Soldes et sa boutique. Nous avions déjà pu récupérer NBA 2K21 et Among Us, et à compter de ce jeudi, c'est le jeu de survie et de stratégie Frostpunk qui est gratuit !

Vous avez jusqu'au 10 juin à 17h00 pour le déverrouiller indéfiniment dans votre ludothèque : si vous ne connaissez pas son concept, voici comment il est décrit sur l'EGS.

Frostpunk

Frostpunk, le tout dernier titre des créateurs de This War of Mine, est un jeu de survie de société où la chaleur est synonyme de vie et où chaque décision a un prix. Dans un monde entièrement gelé, les gens développent une technologie à vapeur pour combattre le froid accablant. Vous devez construire la dernière ville sur Terre et sécuriser les moyens nécessaires à la survie de votre communauté.

LA VILLE DOIT SURVIVRE

L'optimisation et la gestion des ressources se heurtent souvent à l'empathie et à une prise de décision réfléchie. La gestion des villes et de la société occupera la majeure partie du temps du dirigeant, mais à un moment donné, il sera nécessaire d’explorer le monde extérieur afin de comprendre son histoire et son état actuel.

Quelles décisions allez-vous prendre pour assurer la survie de votre société ? Que ferez-vous lorsque vous serez poussé à bout ? Et qui deviendrez-vous dans ce processus ?

CRÉEZ LA LOI

Établissez des lois qui régissent l'existence de votre société en pleine croissance. Décidez des routines de travail, du système de santé, de l'approvisionnement en nourriture et d'autres aspects cruciaux de la vie quotidienne. Maintenez l'espoir et la satisfaction ; le moral de votre société est aussi important que la sécurisation des ressources de base pour la nourrir et la protéger.

FAÇONNEZ VOTRE SOCIÉTÉ

Si vous arrivez à un tournant, n'hésitez pas à déterminer le chemin de votre peuple. Devriez-vous les diriger d'une main de fer... ou leur montrer une voie de compassion et de foi ? Atteignez les extrêmes ou essayez de trouver un juste équilibre. Quel que soit votre choix, souvenez-vous : il n'y a pas de retour en arrière possible.

PESEZ VOS CHOIX

Certaines de vos décisions vous sembleront mineures, comme décider du sort d'un citoyen en difficulté ou répondre aux exigences d'une faction naissante, mais sachez que la somme de vos actions peut aboutir à des résultats inattendus. Votre peuple vous fait confiance, mais son dévouement n'est pas aveugle. L'autorité peut être un fardeau.

DÉVELOPPEZ DE NOUVELLES TECHNOLOGIES

La survie exige le progrès. Réagissez aux événements actuels, mais n'oubliez pas le long terme et investissez dans le développement et le progrès technologique. Fournir une infrastructure très avancée avec des automates, des dirigeables et d'autres merveilles techniques auto-alimentées est difficile, mais réalisable. Tout dépend de vos qualités de gestionnaire et de leader.

EXPLOREZ L'ÉTENDUE

Même si la Nouvelle Londres est au centre de vos préoccupations, le monde ne s'arrête pas aux limites de votre ville. Les expéditions, bien que risquées, peuvent vous apporter des informations utiles, de précieuses marchandises et la possibilité d'augmenter la taille de votre société. Il y a peut-être des gens dehors, et leur sort est entièrement entre vos mains.

JOUEZ INDÉFINIMENT

Le mode Sans fin de Frostpunk vous permet de rejouer le jeu sans limites. Jouez sur 8 cartes différentes, avec des terrains et des conditions météorologiques variables et différents défis à relever. Nous savons que des personnes différentes recherchent des expériences différentes et c'est pour cette raison qu'il y a 3 modes de jeu dans le mode sans fin. L'endurance sera un test ultime pour vos capacités de construction, de gestion et de survie dans les conditions les plus difficiles. Des bâtisseurs, sans générateur disponible dès le départ, ce qui crée un type de défi différent. Et enfin, Serenity, qui se concentre sur l'art de construire la ville elle-même, sans pression inutile.