Epic Games Store : The Lion's Song gratuit cette semaine, un gros jeu mystère teasé pour la suite

Les jeux offerts chaque semaine sur l'Epic Games Store se limitent au strict minimum depuis quelques semaines, ce qui reste déjà beaucoup. Après Pine, c'est donc au tour de The Lion's Song d'être rendu gratuit du 13 au 20 mai 2021, histoire de nous faire apprécier l'entièreté de son aventure musicale épisodique.



Si vous ne connaissez pas le titre de Mi'pu'mi Games, voici comment il est décrit sur l'EGS, avec le lien de téléchargement.

The Lion's Song The Lion's Song a pour toile de fond l'Autriche du début du XXe siècle et chaque épisode s'intéresse à un personnage différent. Chaque personnage est doté d'un esprit exceptionnel et le jeu entraîne les joueurs dans leur lutte personnelle en faveur de la créativité, des liens humains et de l'inspiration : une compositrice de talent souffrant du syndrome de la page blanche avant un concert décisif, un peintre prometteur évoluant au milieu de ses défis et une brillante mathématicienne essayant de s'imposer dans un monde d'hommes. Les choix que font les joueurs détermineront si les protagonistes parviendront au succès auquel ils aspirent.

Et la semaine prochaine ? Surprise ! L'Epic Games Store rejoue la carte du coffre-fort avec un jeu mystère caché derrière. La dernière fois qu'il a fait ça, c'était pendant les soldes de printemps de l'année dernière, et nous avions pu télécharger GTA V, Civilization VI et Borderlands: The Handsome Collection ou encore ARK: Survival Evolved. Un jeu de cette trempe sera-t-il offert jeudi prochain ? Affaire à suivre !