Borderlands 3 : Battle Royale et rogue-like fusionnent dans Butin & Surin, des éditions Ultimate et Next Level, et un pack Forme ultime annoncés

Borderlands 3 est entrée dans sa deuxième année et s'apprête à faire son arrivée sur next-gen, alors Gearbox multiplie les opérations de communication autour de son looter shooter, faisant au passage la promotion du Season Pass 2 récemment annoncé. Le nouvel épisode du Borderlands Show qui a été diffusé ce jeudi nous a donc permis d'en apprendre plus sur le DLC Designer's Cut et son nouveau mode de jeu, en plus d'avoir un nouvel aperçu des arbres de compétence violets de chaque Chasseur de l'Arche et bien plus encore.

Outre les nouveaux arbres de compétence d'Amara, FL4K, Zane et Moze, qui ont eu droit à une bande-annonce dédiée, c'est donc le mode Butin & Surin que nous avons pu découvrir, et qui promet d'apporter un vent de fraîcheur au jeu. Il s'agira d'un savant mélange entre éléments de Battle Royale et rogue-like, avec le « premier jeu de télé-réalité sanglant de la galaxie » transportant nos personnages dans une base abandonnée de DAHL sur Pandore, nommée le Complexe Tempête aveugle, où ils devront récupérer du butin pour survivre.

Oui, ni notre équipement ni nos compétences et Rang de Gardien ne pourront être utilisés durant les 25 minutes que dure l'épreuve, comme l'a expliqué Graeme Timmins. En gros, il faudra dénicher les meilleures armes possible, dans le but justement d'extraire les meilleures pour les utiliser ensuite dans nos aventures plus traditionnelles. Une vingtaine de pièces d'équipement inédites vont ainsi être ajoutées pour l'occasion, spécifiquement à ce mode. Et pour ne pas nous faciliter la tâche, un blizzard mortel baptisé l'Assacyclone ravagera la zone, jusqu'à nous coincer dans la zone du boss Rhéteur poids lourd. Et en cas de mort, tout sera perdu ! La coopération sera encouragée, puisque des lieux spécifiques serviront à y faire revivre nos alliés.

Cerise sur le gâteau, ce sont les grands absents de ce Borderlands 3, Axton et Salvador, qui feront office de commentateurs. Côté difficulté, cette activité est annoncée comme moins difficile qu'une Élimination (Takedown) avec un équilibrage propre à la carte. Enfin, sachez que vous gagnerez tout de même de l'XP, un bon lot de consolation, et que c'est le level designer ayant donné naissance à la Villa Ultraviolet de La revanche des Cartels et Lectra City qui est à l'origine de cette map.

Gearbox a également pensé aux nouveaux joueurs en annonçant une Ultimate Edition sur la génération actuelle et la next-gen, qui sortira aussi le 10 novembre. Pour faire simple, elle contiendra tout ce qui est déjà disponible et à venir dans le Season Pass 2, ainsi qu'un certain pack Forme finale proposant des apparences pour le moins singulières. Avant d'en parler plus en détail, voici un récapitulatif des différentes éditions, avec également une édition Next-Level qui contiendra seulement le jeu et ces nouveaux éléments cosmétiques :

Donc, ce pack Forme finale permettra d'obtenir un tout nouveau style pour chaque Chasseur de l'Arche, sauf que cette fois, ce sont des modèles 3D entièrement inédits qui ont été créés par les développeurs et pas de simples skins. L'explication dans le lore est tout aussi barrée que le reste du jeu, à savoir qu'il s'agit de versions des personnages d'un monde parallèle dans lequel ils ne seraient pas devenus Vault Hunter. Les éléments cosmétiques déjà disponibles dans le jeu pourront toujours leur être appliqués. Et si vous possédez déjà la Super Deluxe Edition ou le Season Pass original, ce sera gratuit, sinon il faudra repasser à la caisse, un geste plutôt bien vu envers les fans les plus assidus. Les futurs acheteurs du Season Pass 2 en bénéficieront aussi sans frais.

Pour terminer, la question du cross-play entre toutes les plateformes a été abordée, et les équipes travaillent dessus, mais ne peuvent pas encore donner de date. Au moins, les joueurs d'une même famille de consoles pourront s'amuser entre eux dès le lancement de la next-gen. Vous pouvez revoir l'intégralité de ce huitième épisode du Borderlands Show ci-dessous et profiter d'un nouveau code SHiFT : WHWBJ-5RWXH-KX5RH-F3BBB-KCHWZ.

