BON PLAN sur les mini consoles de jeu Pandora DX et PowKiddy A12 à prix réduit

Commençons ce bon plan du jour par la console de jeu arcade PowKiddy A12 qui propose un écran de 9 pouces avec une définition de 1024 pixels x 600 pixels. La A12 intègre 2 000 jeux, de quoi passer de longues heures à se détendre ! L'espace de stockage interne est de 32 Go, mais il est extensible via une carte TF jusqu'à 64 Go.

De petite taille, elle est facilement transportable. Alimentée par une batterie de 3 600 mAh vous pourrez jouer de nombreux jours. Elle supporte 9 langues et, cerise sur le gâteau, il est possible de connecter votre console de jeu à votre téléviseur grâce à une sortie HDMI. Enfin, il est possible de connecter deux manettes pour jouer à deux !

Vous pourrez profiter de la mini console de jeu Powkiddy A12 au prix réduit de 95 € grâce au coupon de réduction O5BE5EE5A5553000. La livraison est gratuite et effectuée depuis la France.

Poursuivons avec la mini console de jeu d'arcade Pandora DX avec laquelle vous retournerez en enfance en jouant avec vos jeux rétro préférés, le tout avec un design digne des antiques salles d'arcade. Cette mini console possède un écran LCD de 7 pouces. Elle intègre pas moins de 3 000 jeux déjà installés. Elle est disponible en 3 couleurs à choisir selon vos préférences. Ses dimensions sont de 22 cm x 20,5 cm x 22,5 cm.

Vous trouverez la console Mini Pandora DX au prix réduit de 110 € chez Gearbest en utilisant le coupon de réduction C5BE5EA912912000 et avec la livraison gratuite. Ci-dessous, vous trouverez d'autres promotions sur les consoles de jeu chez Gearbest :