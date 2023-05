Budget Cuts Ultimate : une compilation des deux opus annoncée sur PSVR 2 et Meta Quest 2

Respectivement sortis en 2018 et 2019, les deux volets de Budget Cuts ont su proposer en leur temps des jeux d'infiltration bourrés d'humour. Bien que possédant une DA et une ambiance remarquables, ils pêchaient par leur inhérente répétitivité, à l'image d'un Jurassic World Aftermath. Ces titres sauront-ils nous convaincre en 2023 ?

C'est le 1er juin 2023 que sortira Budget Cuts Ultimate sur PSVR 2 et Meta Quest 2, réunissant les deux aventures. Oui, cela coïncide étrangement avec le Meta Gaming Showcase. Attention, pour ceux qui disposent déjà du PSVR 1, seul le premier opus y est disponible ! C'est bien dommage, car il faudra repasser à la caisse si vous souhaitez profiter du second volet.

Filip « Flippy » Tengwall, artiste 3D senior chez Neat Corporation, a déclaré qu'il n'y aurait pas de nouveau contenu et que ce n'était pas « l'objectif principal » du studio. Toutefois, il rappelle que le jeu disposera de quelques nouveautés et inclura les bonus que les deux titres possédaient déjà. Vous l'aurez compris, il faut s'attendre à un portage assez basique. Espérons néanmoins qu'il soit vraiment bien optimisé pour les plateformes auxquelles il se destine, la qualité de certains portages laissant clairement à désirer. Si vous disposez d'un PC VR-Ready, Budget Cuts et Budget Cuts 2: Mission Insolvency sont en vente sur Steam.

Le PlayStation VR 2 est disponible à l'achat et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation sur Amazon.fr. Sachez que vous pouvez vous offrir un Quest 2 à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 € (128 Go) ou 549,99 € (256 Go).