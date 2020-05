Call of Duty: Black Ops 4, une campagne solo a existé, et du gameplay vient de leaker

En 2018, Treyarch lançait Call of Duty: Black Ops 4, un nouvel épisode de la franchise phare d'Activision proposant un multijoueur complet, un mode Zombies et le Battle Royale Blackout. Le studio avait décidé de faire l'impasse sur une campagne solo, mais visiblement, elle a existé pendant un temps.

Sur Reddit, un internaute a en effet partagé une petite vidéo de gameplay d'un niveau jouable en solo de Call of Duty: Black Ops 4, la partie technique n'est évidemment pas peaufinée, mais Treyarch avait visiblement envisagé pendant un temps de proposer une campagne jouable seule, avec un vrai scénario. Cependant, le mode aurait quand même été orienté vers l'aspect social, mais Treyarch et Activision ont décidé de lâcher l'affaire pour se concentrer sur le multijoueur, le Zombies et Blackout. Les fans auront d'ailleurs remarqué que le lieu présent dans cette séquence est identique à la carte Seaside.

La campagne solo a fait son retour dans Call of Duty: Modern Warfare, sans transcender la recette, et selon plusieurs rumeurs, Treyarch serait déjà de retour avec Call of Duty: Black Ops Cold War attendu en fin d'année 2020.

