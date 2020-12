Call of Duty: Black Ops Cold War, Double XP et Multijoueur gratuit pour les joueurs de Warzone ces prochains jours !

La très attendue Saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War, désormais lié à Call of Duty: Warzone, a enfin été déployée ce mercredi, avec du contenu inédit à gogo pour le Multijoueur et le Battle Royale, et des nouveautés à venir dans les semaines qui viennent. Histoire que tout le monde s'amuse comme il faut, Treyarch et Raven Software ont prévu de belles initiatives pour la fin d'année.

Déjà, pour les joueurs de Warzone en free-to-play, le mode Multijoueur de BOCW sera accessible gratuitement du jeudi 17 décembre à 19h00 au 24 décembre à la même heure ! Vous pourrez donc lancer des parties en MME, Domination et Escarmouche 2v2 en playlist Nuketown Holiday 24/7 et Raid the Mall 24/7 jusqu'au 21, ce à quoi s'ajouteront les modes Prop Hunt, Combined Arms: Hardpoint et Fireteam: Dirty Bomb jusqu'à Noël.

Pour fêter ça, le Double XP sera activé pour la progression et les armes en Multijoueur du 18 au 21 (et même dès le 17 sur PS4 et PS5), suite à quoi l'expérience du Battle Pass sera elle doublée du 22 au 28 (seulement en Multijoueur jusqu'au 25, puis aussi dans Warzone jusqu'au 28). Si cette opération séduction vous convainc, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible pour 56,99 € à la Fnac.

