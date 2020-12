Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, un patch 1.08 disponible pour la Saison 1 et les nouveautés du Passe de Combat en vidéo

Nous sommes désormais à la veille de l'arrivée de la Saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War et de Warzone, celle qui unira les deux expériences et nous occupera durant les fêtes de fin d'année. Nous sommes désormais parfaitement au fait du contenu supplémentaire qui sera apporté dès mercredi ou durant les semaines qui suivent, mais Activision en remet une (dernière ?) couche avec une bande-annonce pour le Battle Pass.



Le Passe de Combat Saison 1 permettra de gravir 100 niveaux de contenu tactique pour obtenir des récompenses, certaines gratuites, d'autres demandant l'achat d'une déclinaison premium contre des Points COD. Les armes offertes MAC-10 et Groza sont montrées, tout comme plusieurs plans d'armes légendaires, l'Opérateur Stitch, des skins de véhicules et personnages, des éléments de personnalisation et bien plus encore.

D'ailleurs, Treyarch et Raven Software nous avaient promis deux mises à jour avant le lancement de la Saison 1, ce 16 décembre à 8h00. La première se destine aux joueurs de Call of Duty: Black Ops Cold War et vient d'être déployée : elle pèse entre 3,4 et 7,1 Go selon les plateformes. Et d'ici quelques heures, les joueurs de Call of Duty: Warzone (que vous jouiez en stand-alone free-to-play ou ayez téléchargé les données pour BOCW) devront en télécharger une autre encore plus grosse. D'ici là, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible à partir de 56,99 € à la Fnac.