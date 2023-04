Call of Duty: Mobile, la Saison 4 : Révolte Voilée datée

Activision continue sur sa lancée et présente aujourd'hui la Saison 4 de Call of Duty: Mobile, Révolte Voilée. Comme à chaque fois, les joueurs vont pouvoir découvrir un tas de nouveautés au travers d'une mise à jour et d'un nouveau Battle Pass, mais le studio met également en avant le Call of Duty: Mobile World Championship 2023.

La Saison 4 : Révolte Voilée de Call of Duty: Mobile rajoute ainsi la carte multijoueur Arsenal, le mode de jeu Ground War : Escarmouche, des armes comme le Makarov et deux évènements à thème. Du côté du Passe de combat, les joueurs pourront débloquer du contenu gratuit et Premium avec les classes Shock Wave BR et OTs 9 SMG, les opérateurs Bulldog américains - Crimsom et Dame - Griffes toxiques, des plans d'armes, des cartes d'appel, des amulettes et des points Call of Duty. Concernant le Call of Duty: Mobile World Championship, Activision détaille :

Après une saison 2022 épique qui a vu les meilleures équipes du monde entier s'affronter en direct lors d’évènements physiques, le Call of Duty: Mobile World Championship, organisé par les Snapdragon Pro Series, revient en 2023 avec une énorme cagnotte de 1,3 million de dollars (USD), en partenariat avec ESL FACEIT Group. Tous les joueurs éligibles de Call of Duty: Mobile peuvent concourir pour gagner des récompenses en jeu, notamment de nouvelles armes et de nouveaux opérateurs épiques, et se qualifier pour les étapes ultérieures au cours desquelles ils pourront prétendre à une part de l'énorme cagnotte. Conçu pour les joueurs de tous niveaux, le Call of Duty: Mobile World Championship 2023 se déroulera en plusieurs étapes, avec des compétitions régionales organisées dans le cadre des Snapdragon Pro Series en Amérique du Nord, au Moyen-Orient/Europe/Afrique du Nord, en Inde, en Amérique latine et au Japon. La première étape marque le début de cet évènement compétitif mondial passionnant. Tous les joueurs éligibles qui s'inscrivent simplement pour participer à la compétition recevront une toute nouvelle monture, un skin d'arme et une carte de visite. L'étape 1 débute le 27 avril à 2h00 et se terminera le 14 mai à 2h00. Pendant cette période, tous les joueurs éligibles qui accumulent au moins 100 points dans les matchs classés se qualifient pour l'étape 2. De plus, de nouvelles récompenses seront disponibles pour les joueurs qui accumuleront des points dans les matchs classés chaque semaine de l'étape 1.

La Saison 4 : Révolte Voilée sera lancée le 27 avril 2023 dans Call of Duty: Mobile. Le titre est pour rappel jouable en free-to-play sur iOS et Android, vous pouvez retrouver une manette Bluetooth pour smartphones à 26,99 € sur Amazon.