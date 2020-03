Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée, Sony interdit la vente du jeu en Russie, la faute à la mission polémique ?

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée est enfin disponible après des mois de bruits de couloir, mais non sans une dernière pirouette pour la route. Le jeu est en effet d'abord jouable sur PS4, en exclusivité temporaire pendant un mois, mais arrivera bien sur Xbox One et PC le 30 avril.

Il n'est en revanche pas accessible par les joueurs du monde entier via le PlayStation Store. Les Russes ont eu le malheur d'apprendre que, suite à une décision de Sony Interactive Entertainment, Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée ne serait pas vendu sur le territoire. La décision vient du constructeur et non d'Activision, qui le proposera sans souci sur Xbox One et PC le moment venu.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée est une œuvre de 2009 entièrement fictive, recréée en qualité HD. SIE a décidé de ne pas vendre le jeu sur le PS Store russe. Nous attendons avec impatience la sortie du jeu sous forme numérique pour le PC via http://Battle.net et Xbox.

Pourquoi une telle décision ? La version officielle n'est pas connue, mais il est difficile de ne pas faire le lien avec la grande polémique qui avait entouré Call of Duty: Modern Warfare 2 à sa sortie. Une mission du jeu nous met en effet dans la peau d'un soldat infiltré dans un groupe terroriste, qui doit commettre un attentat en tuant des civils dans un aéroport à Moscou. Le chapitre No Russian avait fait couler beaucoup d'encre à l'international, servant de porte-étendard à toutes les associations contre les jeux vidéo violents, et avait entraîné le retrait du titre des boutiques russes. Il est bien évidemment toujours jouable dans la version Campagne Remastérisée, comme vous pouvez le voir avec le gameplay ci-dessus.

SIE a-t-il vraiment décidé de ne pas vendre Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée dans le pays pour éviter de s'attirer les foudres des locaux ? Affaire à suivre.