Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, mode Recherche & Sauvetage, bundle Kawaii Cat et journée Double XP cette semaine

L'actualité de la semaine pour Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone sera globalement la même que la semaine passée. Les Games of Summer se déroulent en effet toujours jusqu'au 7 septembre, avec leur lot de défis et de récompenses spéciales à la clé. Le bundle Game Winner avec une skin de Gae est d'ailleurs toujours disponible dans la boutique, aux côtés du pack Mara: Kawaii Cat comprenant un look Notice Meow pour l'Opératrice, les épées de mêlée Aomi, des apparences de véhicules et le plan d'arme légendaire Slaying Moon.



Guerre Terrestre Renforcée est encore d'actualité, tout comme le mode Régicide dans Warzone, qui propose sinon du Battle Royale Solos, Duos, Trios et Quads et du Pillage en Quatuor. Il y aura tout de même une chose de rafraîchissante, avec le retour du mode Recherche et Sauvetage en Multijoueur, une variante de Recherche et Destruction où il faut collecter les dog tags de ses alliés pour les ranimer, à moins que l'adversaire ne le fasse pour sortir le joueur de la partie. Vous pourrez enfin vous faire plaisir durant toute la journée du 7 septembre avec du Double XP pour l'expérience de base, les armes et le Battle Pass, pour bien clôturer les Games of Summer.

À part ça, Call of Duty: Modern Warfare est disponible pour 54,30 € chez Amazon.