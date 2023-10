Call of Duty: Modern Warfare III, de grosses stars et un vrai réalisateur pour la vidéo live The Lobby

Activision et Sledgehammer Games lanceront au début du mois prochain Call of Duty: Modern Warfare III, nouvel opus de la célèbre franchise de FPS. Un titre qui est évidemment très attendu par tous les fans de la licence, avec du solo, du multijoueur et même du Zombies. Mais aujourd'hui, pas de gameplay en vue.

Non, les studios dévoilent en cette fin de semaine The Lobby, une bande-annonce en live-action pour Call of Duty: Modern Warfare III, qui donne vie au menu d'attente avant les matchs en ligne, où les joueurs se retrouvent et se préparent pour partir au combat. Une vidéo qui suit KillSwitch déambulant dans le hall du jeu et qui croise quelques visages bien connus, comme ceux des rappeurs 21 Savage et Central Cee ou encore du basketteur Devin Booker. D'autres personnages, fictifs cette fois, sont également présents, tels Ghost, Gaz, Makarov, Valeria et Graves. La vidéo se termine par la reprise d'un ancien slogan de la franchise, « Il y a un soldat en chacun de nous », de quoi faire grincer quelques dents...

Musicalement, la vidéo comprend une chanson originale de Ryan Tedder (One Republic), Call Me Revenge, avec des couples de 21 Savage et D4vd. Et surtout, la bande-annonce est réalisée par David Leitch, bien connu pour Bullet Train, Deadpool 2, Atomic Blonde, Fast and Furious: Hobbs and Shaw ou encore John Wick aux côtés de Chad Stahelski. Tyler Bahl, responsable du marketing chez Activision, commente :

Alors que nous commémorons cette étape monumentale pour la franchise Call of Duty, nous pensons qu'il est essentiel d'honorer notre communauté de joueurs à travers notre travail. Pour la première fois, « The Lobby » met en scène des joueurs de COD, des célébrités et des personnages du jeu qui se rassemblent avant un match. Le film est un rappel poignant de notre slogan emblématique : « Il y a un soldat en chacun de nous », que nous sommes ravis de réintroduire.

La date de sortie de Call of Duty: Modern Warfare III est fixée au 10 novembre 2023 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez le précommander à 69,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.