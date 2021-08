Call of Duty: Vanguard, la hype monte avec de premiers teasers officiels partagés sur la Toile et dans Warzone

Nous sommes déjà à la deuxième moitié du mois d'août, et le Call of Duty de 2021 n'a pas encore été officialisé. Activision nous avait prévenus que les présentations arriveraient plus tard qu'à l'accoutumée, mais nous sommes tout de même impatients de savoir ce que prépare Sledgehammer Games. À en croire les rumeurs et un leak la semaine passée, il s'agira donc d'un certain Call of Duty: Vanguard en pleine Seconde Guerre mondiale.

Les bruits de couloirs parlent d'une officialisation cette semaine, et ils ont peut-être raison, car Activision a commencé sa campagne de teasing ces derniers jours. Déjà, depuis la mise à jour pour l'actuelle Saison 5 de Call of Duty: Warzone, les fins de parties se terminent sur une cinématique inédite, dans laquelle un membre de l'équipe gagnante est abattu par un soldat en uniforme soviétique lors de son exfiltration. Y aura-t-il donc bien une nouvelle map en mode World War II pour le Battle Royale ? Un évènement spécial pour l'introduire avant cela ? Et Vanguard sera-t-il présenté officiellement pour la première fois dans le jeu gratuit ces prochains jours ? Wait & see...

Toujours est-il que, dans le même temps, des sites et vidéastes spécialisés dans la saga Call of Duty ont reçu des vidéos de quelques secondes montrant des champs de bataille en prises de vue réelles. Les séquences se nomment Front de l'Ouest, Front de l'Est, Afrique du Nord et Front Pacifique, et dévoilent des terrains désolés, avec toujours un écusson Task Force Vanguard. Il s'agira visiblement de l'unité spéciale au cœur de la campagne et des différents modes, avec laquelle nous vivrons des combats à l'international.

The latest Call of Duty 2021 teaser video just arrived in our inbox ???? pic.twitter.com/YgBScNUU8G — CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 15, 2021

NEW: The latest #Vanguard teaser has arrived, this time delivered to Russian Content Creators.https://t.co/9CPxOHb9oK pic.twitter.com/ooW8wj3mBb — Call of Duty Tracker (@CODTracker) August 14, 2021

Le projet de Sledgehammer Games se précise, mais aucune date de sortie ni même date d'annonce n'ont encore été évoquées. D'ici là, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible à partir de 64,95 € chez Amazon.fr.



Lire aussi : RUMEUR sur Call of Duty: Vanguard, titre définitif, modes, nouvelle map pour Warzone, des fuites sur l'épisode de 2021