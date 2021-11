Call of Duty: Vanguard, les notes de la presse anglophone

Call of Duty: Black Ops Cold War n'a pas arrêté de nous abreuver de contenu depuis un an, mais il est déjà temps d'accueillir le prochain volet de la saga. Call of Duty: Vanguard est sorti ce 5 novembre et est passé sous le feu des critiques : il affiche à cette heure un correct 76/100 sur Metacritic de la part de la presse et un bien moins flatteur 5,2/10 de la part des joueurs.

Les journalistes parlent d'un titre plus humain et intimiste que ses prédécesseurs, avec des graphismes plus impressionnants que jamais. Les 3 modes principaux sont toujours efficaces, mais les rares innovations ne parviennent pas vraiment à renouveler la recette. Certains notent que le mode Zombies est plus accessible, peut-être un peu trop et sans inspiration, que le Multijoueur est meilleur que celui de BOCW sans atteindre les qualités de Modern Warfare version 2019, et que la campagne n'est pas aussi mémorable que les dernières en date. Comme souvent avec les volets de la série, les avis sont donc assez divisés.

Lire aussi : BON PLAN sur Call of Duty: Vanguard : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)