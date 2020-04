Call of Duty: Warzone, NVIDIA et Activision veulent promouvoir l’importance d’une bonne fluidité d’image

Au risque d’enfoncer quelques portes ouvertes, NVIDIA vient de publier un article expliquant en quoi un taux de rafraichissement élevé et un grand nombre d’images par seconde offrent un avantage certain sur Call of Duty: Warzone. La logique s’applique d’ailleurs à tous les FPS compétitifs, mais ici, c’est le jeu d’Activision qui fait référence.

L’article du constructeur nous rappelle qu’une configuration fluide apporte entre autres plus de clarté à l’action, réduit les effets de ghosting et de tearing ou encore qu’elle permet de réduire la latence. Si tout cela peut bien sûr intéresser ceux qui sont à fond dans la compétition, le graphique montrant la corrélation entre un bon affichage et une augmentation des performances pourrait convaincre les joueurs les moins investis.

La partie la plus pertinente de l’article est sans doute celle qui vous explique comment optimiser votre matos pour passer à 240 images par seconde via les réglages du jeu. Dernière précision du document : le NVIDIA Control Panel vous donne accès à un réglage prédéfini pour Call of Duty: Modern Warfare qui participe lui aussi à augmenter le taux d’images par seconde.