Capcom Next : Été 2024, une nouvelle présentation de l'éditeur japonais datée

Si le gros des présentations estivales a eu lieu en ce mois de juin, d'autres rendez-vous seront distillés tout au long de l'été pour ne pas changer. Capcom a ainsi annoncé un showcase baptisé Capcom Next : Été 2024 et nous en a d'ores et déjà dévoilé le contenu. Tant mieux, car pour ne pas changer, il faudra rester éveillé assez tard pour le voir en direct, sa diffusion étant prévue pour le lundi 1er juillet à 23h59, pour une durée d'environ 25 minutes.

En tête d'affiche, c'est le tout récemment annoncé Dead Rising Deluxe Remaster qui va être détaillé, lui qui a visuellement tout d'un remake de prime abord. Ensuite, nous retrouvons Resident Evil 7: Biohazard. Non, il n'y a pas d'erreur, car il s'agira des versions iOS et Mac qui sortiront justement le 2 juillet. Bref, ça ne devrait pas être la partie la plus intéressante. Enfin, c'est Kunitsu-Gami: Path of the Goddess qui va se remontrer en amont de son lancement.

Et c'est tout. L'éditeur précise bien que Monster Hunter Wilds ne sera pas présent, au moins il n'y aura pas d'attentes mal placées. Vous pourrez suivre le tout depuis cet article une fois le flux vidéo disponible.

