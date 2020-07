Captain Tsubasa: Rise of New Champions, défense imprenable et attaque de pointe en vidéo avec l'équipe italienne

Vous êtes habitués si vous nous suivez, chaque semaine, Bandai Namco partage une nouvelle vidéo de Captain Tsubasa: Rise of New Champions afin de présenter l'une des sélections juniors internationales présentes dans le jeu, que nous aurons le plaisir d'affronter au cours de l'un des modes histoire. La semaine dernière, c'est l'Angleterre qui y a eu droit avec son seul personnage nommé, Robson. Cette fois, place à l'Italie !

Nous pouvons donc voir à l'œuvre l'un des attaquants et, surtout, le gardien quasi invincible de cette équipe, qui a été présentée sur le site officiel :

Italie Une équipe qui est réputée avoir la meilleure défense du tournoi, symbolisée par son gardien de but, Hernandez. Cette équipe a pour objectif de se hisser au sommet du football mondial en améliorant la vieille stratégie du « football de contre-attaque » via l'apport de nouveaux joueurs en soutien offensif, un secteur qui avait tendance à être déficient. Leonardo Rusciano Un attaquant de l'équipe italienne junior. Sa personnalité est quelque peu problématique, mais il possède un immense talent offensif. Il est capable de mener une contre-attaque à terme à lui tout seul. Gino Hernandez Le gardien de but de l'équipe italienne junior. Il est considéré comme le « gardien parfait » et n'a pas encaissé un seul but en une année entière en bloquant les tirs de ses adversaires avec sa « Main droite en or ».

Le casting de Captain Tsubasa: Rise of New Champions gonfle toujours plus à mesure que sa sortie du 28 août sur PS4, Switch et PC approche. Vous pouvez le précommander en édition standard à 59,99 € sur Amazon.

