Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un Saoudien et deux Japonais annoncés pour la 2e vague de DLC

Dans le cadre du contenu post-lancement de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco et Tamsoft ont prévu d'ajouter plusieurs personnages jouables supplémentaires pour renforcer nos équipes, évidemment vendus dans un Character Pass. Les trois premiers ont fait leur entrée début décembre avec du contenu scénarisé gratuit en parallèle et, comme prévu dans la roadmap, les six autres seront ajoutés au printemps. Nous connaissons désormais l'identité de trois d'entre eux, dont la venue devrait ravir certains fans.

Nous pourrons donc prochainement jouer avec les Japonais Shingo Aoi et Ryoma Hino, ainsi qu'avec le prince saoudien Mark Owairan, qui ont tous les trois été imagés (à voir en page suivante) et détaillés.

Shingo Aoi Un lycéen de deuxième année qui adore Tsubasa. Il est toujours de bonne humeur et n'abandonne jamais. Un milieu de terrain qui se spécialise dans la vitesse. Il possède une compétence lui permettant d'accélérer à chaque fois qu'il passe un adversaire et une fois qu'il est parfaitement lancé, sa vitesse de déplacement est inarrêtable. Levée aérienne : cette compétence lobe ses adversaires et est enchaînée par un puissant saut.

: cette compétence lobe ses adversaires et est enchaînée par un puissant saut. Rovesciata : c'est un tir acrobatique possédant des statistiques parmi les plus élevées en puissance et vitesse dans les tirs aériens. Ryoma Hino Un joueur Japo-Uruguayen à la puissance redoutable, équivalente à celle de Hyuga, qui n'a pas été retenu en sélection, mais a fait le voyage jusqu'aux États-Unis pour venir s'inspirer des meilleurs joueurs de sa génération. Sa technique utilise sa puissance et son talent et s'active dès les premiers moments du match. Une fois activées, ses attaques agressives ne s'arrêtent plus jamais ! Genou sauté : c'est un drible puissant de rang S qui peut augmenter sa valeur offensive et en fonction de l'effet, peut également améliorer sa puissance de tir.

: c'est un drible puissant de rang S qui peut augmenter sa valeur offensive et en fonction de l'effet, peut également améliorer sa puissance de tir. Tir du dragon : c'est un tir infaillible possédant l'aura d'un dragon. Sa puissance est équivalente à celle du tir du tigre ! Mark Owairan Le capitaine de l'équipe nationale junior de l'Arabie saoudite. Il est appelé « prince » puisque du sang royal coule dans ses veines. C'est un joueur au-dessus de la moyenne avec un haut niveau de compétence. Même s'il joue au poste de défenseur, il a de bonnes capacités offensives. Tir tempête de sable : c'est un tir à longue distance ayant une perte de puissance modérée, qui peut donc s'utiliser de très loin.

: c'est un tir à longue distance ayant une perte de puissance modérée, qui peut donc s'utiliser de très loin. Chapeau mirage : c'est un dribble époustouflant qui consiste à feindre une perte d'équilibre. Ses valeurs offensives et techniques augmentent de manière significative quand la compétence est réussie !

Ces nouveaux personnages sont-ils à votre goût ? Si vous n'avez pas encore craqué pour Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il est vendu 32,99 € sur Amazon.