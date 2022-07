Casino : lumière sur deux jeux décalés, SimCasino et Grand Casino Tycoon

Il existe des productions se penchant sur l’univers des casinos, oui, mais savez-vous qu’il y a aussi des titres de gestion nous plongeant dans ce monde bien particulier ? Certes, les jeux de casino en ligne sont là pour nous divertir sans prise de tête, mais pour une fois, nous mettons en lumière deux expériences qui vous feront chauffer le cerveau. D’un côté, SimCasino, de l’autre, Grand Casino Tycoon.

Voici donc ce qu’il faut retenir de ces expériences :

SimCasino - Steam



Une simulation moderne de casino en 3D. Construisez le casino. Définissez les cotes. Développez un hôtel/casino de luxe ou optez pour une solution bon marché et tirez un maximum de profits. Gardez la chambre forte en sécurité à tout moment, et méfiez-vous des criminels et des tricheurs !

Graphismes 3D. Systèmes profonds. Personnalisation et créativité à grande échelle. De nombreux mods. Et une bande sonore complète, signée du compositeur de renommée mondiale Jerry Martin !



Vous êtes le casino. La maison gagne-t-elle toujours ?

C'est vous qui décidez des probabilités ! Les voleurs, tricheurs et criminels peuvent faire pencher la balance en votre défaveur ! Dissuadez-les avec des caméras et des salles d'interrogatoire ! Si vous voulez gérer jusqu'au dernier jeton de la chambre forte du casino, microgérer les jeux et les cotes des machines à sous, surveiller chaque jeu de cartes, ou même concevoir le meilleur programme de planification du personnel et de patrouilles de sécurité, vous pouvez faire tout cela, et bien plus encore !

Tout ce qui concerne les images personnalisées, les sols, les murs, les jeux de machines à sous, les vidéos TV, et même le code ! Partagez vos casinos et vos mods sur l'atelier !

Soyez créatif - Personnalisez et concevez chaque aspect

Il ne s'agit pas d'un jeu à taille unique. Construisez des hôtels de luxe ou des casinos bon marché sans fioritures. Choisissez chaque finition, des styles de murs et de sols à l'éclairage, en passant par les matériaux des comptoirs et des bars, et même les cabines des toilettes. Après avoir construit votre immense station balnéaire, promenez-vous à l'intérieur grâce à notre mode à la première personne !



Un grand nombre d'options de construction !

Machines à sous - Jeux de table - Paris sportifs - Affichage des jackpots.

Bingo - théâtres - vestiaires - pistes de danse - gymnases.

Chambres à un ou plusieurs lits - Chambres de luxe avec bars et bains à remous.

Buffets - Bars - Distributeurs automatiques - Salons.

Plantes - Enseignes - Décoration murale - Lumières et néons - Décoration à thème.

salles informatiques - Salles de réunion - Salles de conférence.

Guichets automatiques et cages à billets - Caméras de sécurité - Salles d'interrogatoire.

Grand Casino Tycoon - Steam



Bienvenue à Vegas ! Attirez des visiteurs en leur promettant des soirées enfiévrées et de fabuleux jackpots qui vont changer leur vie. Créez le casino de leurs rêves, manipulez leurs décisions et étendez toujours plus votre empire !

Créez votre casino de A à Z et concevez votre propre chef-d'œuvre. Choisissez parmi d'innombrables objets uniques et créez le casino des rêves de vos joueurs. Personnalisez le tout à volonté et c'est vous qui décrocherez le jackpot.

Comprenez vos invités, influencez leurs désirs et manipulez leurs décisions. Choisissez parmi différentes stratégies pour tromper vos joueurs et vous assurer qu'ils se comportent comme vous le souhaitez. Allez-vous adapter le casino à vos joueurs ou vos joueurs à votre casino ? Il existe différentes stratégies pour devenir le meilleur directeur de casino de la ville !

Agrandissez-vous judicieusement, optimisez votre agencement et aménagez votre casino en fonction des événements à venir. Développez de nouvelles technologies tout en installant de nouvelles machines et tables de jeu qui amélioreront encore votre établissement ! Lancez les dés et créez votre empire !

Êtes-vous capable de réussir dans le monde impitoyable des casinos ? Soyez plus rusé que les autres, surmontez les défis et créez votre empire du jeu !