Les Français majoritairement favorables à la légalisation des casinos en ligne

Une étude commandée par l’AFJEL (Association Française des Jeux En Ligne) et réalisée par le cabinet CSA (Consumer Science Analytics) a révélé que 62 % des Français soutenaient la légalisation du casino en ligne, et également que 93 % des joueurs actifs sur des sites illégaux étaient favorables à une régulation. En effet, ces derniers estiment qu’une telle régulation permettrait de sécuriser leur expérience de jeu, notamment en protégeant leurs données personnelles et bancaires, tout en identifiant les joueurs à risque.

Source : Institut CSA

L’étude met également en lumière un autre fait inquiétant : 69 % des joueurs ne savent pas que jouer sur un site de casino en ligne est illégal en France. Cela expose les joueurs à des risques, non seulement en termes de sécurité, mais aussi en raison de l’absence de garantie quant à leurs gains.

Bien qu'écartée du Budget 2025 pour l'instant, la légalisation du casino en ligne reste d'actualité et pourrait refaire surface dans le courant de l’année, notamment en raison de son potentiel financier pour l'état. Pour rappel, le ministre du Budget Laurent Saint-Martin l’avait annoncé le 27 octobre 2024, l’amendement qui prévoyait d’autoriser par ordonnance ces jeux en France avait finalement été suspendu et retiré, mais il pourrait revenir en 2025 suite à des discussions à venir avec les principaux acteurs du domaine.

Le gouvernement y voyait en effet une opportunité de capter des recettes fiscales significatives, estimées à 1 milliard d'euros, en régulant un marché qui génère actuellement des milliards d’euros dans l’illégalité. En 2024, ce marché est en effet estimé à 293,4 milliards de dollars au niveau mondial et pourrait atteindre 423,7 milliards de dollars en 2032, avec une croissance annuelle moyenne de 4,7 %.

Rappelons que la France est l’un des derniers pays européens avec Chypre à ne pas avoir encore autorisé ce secteur.