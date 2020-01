CES 2020 : ASUS dévoile ses nouveautés du côté des notebooks

À moins d’un jour de l’ouverture du CES 2020, la foire aux infos a déjà commencé. Pour ce qui est d’ASUS, les premières nouvelles fraiches concernent ses notebooks qui nous reviennent en grande forme à l’image de la série des VivoBook qui dévoile pas moins de trois nouveaux compagnons et ses variantes. Les VivoBook S sont les têtes d’affiche de ces annonces grâce à leur ambition de mixer performance, usage professionnel et mobilité. Pour se donner les moyens de sa politique, nous retrouvons sur les notebooks d’ASUS des CPU Intel de 10e génération. Les cartes graphiques seront quant à elles plus modestes, ASUS évoque des NVIDIA GeForce MX250, mais pas moins efficaces pour ceux qui recherchent un poste de travail nomade. Les utilisateurs pourront choisir entre des châssis, entièrement en métal, de 13, 14 et 15 pouces, mais aussi de nouvelles couleurs. À noter que les VivoBook S13 et S14 possèdent le fameux numberpad en option : un pavé tactile affublé d’un pavé numérique dessiné à base de LED.

VivoBook, ChromeBook Flip et ExpertBook.



Dans la série VivoBook, il faut aussi signaler la présence des VivoBook 14 et 15, bien que nos regards se tournent rapidement vers le dernier ZenBook en date : le ZenBook Duo. Vous l’aurez compris si vous vous êtes familiarisés avec le ZenBook Pro Duo, ASUS persiste et signe avec sa technologie de double écran. En même temps nous ne pouvons pas lui en vouloir vu les bienfaits qu’apporte un tel gadget. Comme pour les autres notebooks nous noterons un design NanoEdge qui permet d’apprécier pleinement la taille de l’écran, même si pour le coup le ZenBook souffrira moins d’un problème de manque de place à l’écran.

Dans un tout autre style, ASUS a aussi exhibé le tout nouveau ChromeBook Flip C436. Ce produit est plein d’atouts, mais s’avère surtout séduisant pour ses petits extras. Un lecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller le PC ou encore le support USI pour l’utilisation des stylets… Le plus sympathique reste toutefois les quatre haut-parleurs omnidirectionnels qui assurent une bonne qualité de son, quelle que soit la position de l’ordinateur. La batterie du ChromeBook Flip C436 complète ce portrait très prometteur en revendiquant pas moins de 12 heures d’autonomie en situation de travail.

L’ExpertBook B9 est le dernier gaillard à se présenter. Son nom ne trompe pas : voici un autre notebook à destination des professionnels. À ce sujet ASUS précise qu’il s’agit du PC pro le plus léger au monde, rien que ça. Là encore, ASUS revendique des composants performants faisant de l’ExpertBook B9 une bête de guerre pour ce qu’il est. Spécialement pour ce modèle, ASUS a joué la carte de la sécurité et de la résistance. Le produit est réputé survivre à n’importe quel accident (ou pas d’ailleurs) et promet en plus des sécurités supplémentaires pour protéger vos données, notamment un contrôle biométrique par le biais d’une caméra infrarouge.

Tout ce qu’il manque à ces annonces est un prix et une date de lancement. Deux choses qui devraient rapidement arriver au cours du CES.