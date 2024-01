CES 2024 : NVIDIA améliore l'Avatar Cloud Engine, qui change la manière de développer un jeu vidéo

NVIDIA est évidemment présent cette semaine à Las Vegas à l'occasion du CES 2024. Le constructeur a dévoilé ses nouvelles cartes graphiques avec la RTX Série 40 SUPER, mais il présente également un service basé sur l'intelligence artificielle qui va aider les développeurs à concevoir des jeux vidéo.

Avatar Cloud Engine, ou ACE, existe en early access depuis un moment déjà, mais les microservices de NVIDIA vont être améliorés avec des modèles d'IA générative afin de notamment créer des PNJ ultra réalistes et crédibles. Une technologie déjà adoptée par des studios majeurs comme Inworld, miHoYo, NetEase Games, Tencent ou encore Ubisoft. NVIDIA détaille son ACE :

Les meilleurs développeurs de jeux et d'avatars interactifs adoptent NVIDIA ACE

Les meilleurs développeurs de jeux et d'avatars interactifs sont les premiers à utiliser les technologies ACE et d'IA générative pour transformer les interactions entre les joueurs et les personnages non jouables (PNJ) dans les jeux et les applications.

NVIDIA ACE donne vie aux personnages de jeu

Les PNJ ont toujours été conçus avec des réponses et des animations faciales prédéterminées. Cela limitait les interactions avec les joueurs, qui avaient tendance à être transactionnelles, de courte durée et, par conséquent, ignorées par la majorité d'entre eux.

Pour montrer comment ACE peut transformer les interactions avec les PNJ, NVIDIA

a travaillé avec Convai pour étendre la démo NVIDIA Kairos, présentée au Computex, avec un certain nombre de nouvelles fonctions et l'inclusion des microservices ACE.

Dans la dernière version de Kairos, Riva ASR et A2F sont largement utilisés pour

améliorer l'interactivité des PNJ. Le nouveau framework de Convai permet désormais aux PNJ de converser entre eux et leur donne conscience des objets, ce qui leur permet de ramasser et de livrer des objets aux endroits souhaités. De plus, les PNJ ont la possibilité de guider les joueurs vers des objectifs et de traverser des mondes.

Les microservices Audio2Face et Riva Automatic Speech Recognition sont disponibles dès maintenant. Les développeurs d'avatars interactifs peuvent incorporer les modèles individuellement dans leurs processus de développement.