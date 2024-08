Chants of Sennaar : de sublimes éditions First et Collector en précommande

Rundisc n'aura pas fait sensation avec son premier jeu, Varion, un titre d'action et d'arcade. Mais le studio français a lancé l'année dernière Chants of Sennaar, un magnifique jeu d'aventure et de réflexion en point & click, nommé aux Game Awards 2023, aux BAFTA Games Awards 2024 et récompensé de multiples fois aux Pégases 2024.

Un jeu disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, mais uniquement au format numérique, de quoi frustrer certains joueurs. Heureusement, Pix'n Love vient d'annoncer des éditions physiques pour Chants of Sennaar, mais uniquement sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Les joueurs peuvent déjà précommander une First Edition limitée à 2 000 exemplaires avec une jaquette réversible, ou une Édition Collector avec le jeu, une reproduction du carnet de langues (mélange entre artbook et guide soluce), cinq lithographies, un certificat d'authenticité numéroté et un coffret exclusif « avec finition premium ».

La First Edition de Chants of Sennaar est disponible en précommande contre 39,90 €, mais il faudra débourser 79,90 € pour s'offrir l'Édition Collector. Tout cela est à retrouver sur la boutique de Pix'n Love. Si vous préférez l'édition numérique, Chants of Sennaar est bradé à 12,99 € (- 35 %) sur Gamesplanet.

