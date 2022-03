Chicken Police : le jeu d'aventure façon film noir arrive sur PS5 et Xbox Series X et S en 4K avec des améliorations

The Wild Gentlemen ont lancé en novembre 2020 sur PC, Switch PS4 et Xbox One Chicken Police: Paint it RED!, un jeu d'aventure façon roman graphique reprenant les codes du film noir, mais avec des animaux, pour une expérience plus sombre et sérieuse qu'il n'y paraît. Le titre est de retour cette semaine sur les consoles de dernière génération.

Chicken Police est donc disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, la console de Microsoft propose notamment de la 4K à 120 fps, un régal pour les joueurs équipés d'un téléviseur récent. Sur la machine de Sony, l'éditeur HandyGames ne mentionne que de la 4K, rien concernant le framerate, mais les joueurs peuvent bénéficier de fonctionnalités propres à la DualSense, avec les vibrations immersives, le haut-parleur de la manette et les gâchettes adaptatives, comme le montre la bande-annonce ci-dessus.

Si vous avez déjà Chicken Police sur PS4 ou Xbox One, la mise à jour est totalement gratuite. Sinon, vous pouvez retrouver le jeu à 15,29 € sur Amazon.