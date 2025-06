Chronicles: Medieval, un ambitieux jeu médiéval annoncé en vidéo

Raw Power Games a profité du Summer Game Fest Live 2025 pour dévoiler son mystérieux projet au Moyen-Âge. Le studio n'a malheureusement présenté qu'une courte bande-annonce en images de synthèse, se concluant tout de même par ce qui semble être du gameplay. Voici la bande-annonce de Chronicles: Medieval :

Chronicles: Medieval sera un jeu bac à sable au Moyen-Âge, qui promet des batailles médiévales immersives. Le titre est développé à l'aide de l'Unreal Engine 5 et les développeurs assurent qu'il sera compatible avec les mods, de quoi ravir les joueurs PC.

Chronicles: Medieval vous plonge dans un vaste et dynamique monde médiéval. Créez votre personnage et tracez votre chemin de la pauvreté à la richesse. Participez à des combats intenses, combattez pour la terre, la gloire et l'héritage, et menez d'immenses armées dans des batailles épiques à grande échelle.