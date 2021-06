Going Medieval : le jeu de survie et de gestion médiéval se vend très bien

Foxy Voxel et The Irregular Corporation ont sorti le 6 juin dernier Going Medieval, un jeu de gestion et de survie au Moyen-Âge avec des graphismes en voxel justement, et qui a déjà reçu des évaluations « très positives » sur Steam. Un succès critique auprès des joueurs qui se ressent sur les ventes, alors même que le titre est simplement en Early Access.

Les studios viennent en effet d'annoncer aujourd'hui que Going Medieval s'est déjà écoulé à plus de 175 000 exemplaires sur PC, via Steam et l'Epic Games Store, et il s'est même hissé en tête des ventes hebdomadaires la semaine dernière sur la plateforme de Valve. Un joli succès commercial pour le jeu, qui bénéficie d'une réduction de 10 % sur l'EGS dans le cadre des Méga Soldes, et cela donne le sourire à Nino Rajacic, cofondateur de Foxy Voxel :

Nous sommes absolument ravis de l’accueil réservé à Going Medieval. Nous avions déjà reçu d’excellents retours pendant les phases de bêta que nous avons menées avant la sortie, mais le succès du jeu a largement dépassé nos attentes, et nous ne pouvons être plus reconnaissants envers les fans pour leur soutien. Nous nous concentrons désormais sur l’amélioration générale du jeu, que nous souhaitons mener encore plus loin !

Vladimir Zivkovic, également cofondateur du studio, rajoute :

Voir Going Medieval commencer son voyage de cette manière est un véritable hommage à tout le travail effectué jusqu’à présent, aussi bien ici à Foxy Voxel que chez nos amis de The Irregular Corporation. Mais, comme tout le monde le verra sur la roadmap, il y a encore beaucoup à faire pendant cet Accès Anticipé jusqu’à la sortie finale du jeu.

Eh oui, comme le rappellent les développeurs, ce n'est que le début de l'aventure, Going Medieval va avoir droit à de nombreuses mises à jour l'avenir, le carnet de route de Foxy Voxel a d'ailleurs été partagé et il promet de belles choses. Le titre va-t-il suivre le même chemin que Valheim ? Possible. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.