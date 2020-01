CINEMA : Doctor Strange: In the Multiverse of Madness perd son réalisateur Scott Derrickson

Le Marvel Cinematic Universe a beau être une machine bien huilée, il n'est pas exempt de rebondissements propres au monde du cinéma, en témoigne la récente bisbille autour des droits d'exploitation du personnage de Spider-Man.

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020

C'est une affaire plus traditionnelle qui vient entourer la pré-production de Doctor Strange: In the Multiverse of Madness. Cette suite vendue comme un long-métrage sous tension à l'imagerie et la bizarrerie inspirées des films d'horreur devait être dirigée par Scott Derrickson, réalisateur du premier volet et de Sinister. Mais vous l'aurez compris, si son nom fait la une aujourd'hui, c'est parce que Scott Derrickson va finalement abandonner son bébé pour cause de « différences créatives ».

Marvel et moi avons mutuellement convenu de nous séparer pour Doctor Strange: In the Multiverse of Madness en raison de différences créatives. Je suis reconnaissant de notre collaboration et je resterai présent en tant que producteur exécutif.

Alors que Kevin Feige avait déclaré que, contrairement à l'interprétation de certains fans et journalistes, Doctor Strange: In the Multiverse of Madness ne serait pas lui-même horrifique à proprement parler, Scott Derrickson n'a-t-il pas eu la liberté de faire le film de genre qu'il aurait espérer ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Désormais, reste à attendre que Marvel Studios nomme un remplaçant, ce qui ne devrait pas tarder si la société veut tenir la date de sortie du 7 mai 2021 aux États-Unis.