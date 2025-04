Clair Obscur: Expedition 33, Xbox dévoile 8 astuces pour bien débuter dans le RPG français

Aujourd'hui sort Clair Obscur: Expedition 33, un jeu de rôle édité par Kepler Interactive et développé par le studio montpelliérain Sandfall Interactive. Le titre cumule déjà les très grosses notes, que ce soit de la part de la presse anglophone ou de la presse française. Le jeu sera disponible day one dans le Game Pass, Microsoft a donc décidé de le mettre en avant.

Sur le site Xbox Wire, Microsoft dévoile « huit conseils pour bien débuter » dans Clair Obscur: Expedition 33, qui reprend les mécaniques de gameplay des J-RPG en les adaptant à sa sauce. Le constructeur précise que le guide est « sans spoiler », voici ces astuces :

Rester concentré pendant les combats





La principale différence entre Expedition 33 et de nombreux JRPG au tour par tour réside dans le niveau d’attention requis à chaque combat. Les actions (Attaque, Compétence, etc.) sont certes sélectionnées via un menu classique, mais une fois confirmées, le jeu bascule vers un système d’exécution en temps réel. Chaque action, qu’il s’agisse d’une attaque, d’un sort ou d’un soin, doit être réalisée via un appui synchronisé sur un bouton, avec des effets amplifiés en fonction de la précision.

Plus tard dans l’aventure, certaines compétences à haut risque deviennent disponibles ; elles peuvent entraîner des effets négatifs en cas de mauvais timing, ce qui apporte une dimension stratégique supplémentaire.

En ce qui concerne la défense, les premières options proposées sont l’esquive (avec la touche B) et la parade (avec RB). Le timing reste exigeant, car il est nécessaire d’analyser les mouvements adverses pour réagir au bon moment. L’esquive est généralement plus permissive que la parade et constitue donc un choix recommandé au départ. La parade, quant à elle, peut conduire à de puissantes contre-attaques une fois maîtrisée.

S’adapter progressivement au système de combat





Il est possible de modifier la difficulté du jeu à tout moment, ce qui permet notamment d’élargir les fenêtres de timing pour les esquives et parades. Une option permet également de déléguer au jeu la gestion automatique des QTE, afin de se concentrer uniquement sur l’aspect stratégique des combats tout en profitant des animations spectaculaires.

Accepter l’échec sans crainte





Dès le début de l’aventure, certains adversaires peuvent s’avérer redoutables (certains personnages inattendus, comme un mime, par exemple). Heureusement, la majorité de ces affrontements peuvent être évités et repris plus tard, avec un groupe plus fort. En cas de défaite, la conséquence reste modérée : un simple retour à un point de respawn proche. Il ne s’agit pas ici d’un jeu à la difficulté punitive de type Soulslike, l’expérimentation est encouragée.

À noter également : les ennemis réapparaissent après un repos à un Expedition Flag (Étendard d’expédition), ce qui permet de revisiter certaines zones pour renforcer l’équipe.

Ne pas hésiter à utiliser les objets





Les objets de soin et de résurrection, bien que peu nombreux au départ, sont automatiquement rechargés après chaque repos (Expedition Flag). Il est donc conseillé de les utiliser sans retenue et de ne pas hésiter à prendre des risques. En cas d’échec, une nouvelle tentative est toujours possible.

Autre point utile : certains objets récoltés au début de l’aventure, comme les Tints (Teintes) ou Chroma Catalysts (Catalyseurs de Chroma), n’ont pas d’utilité immédiate. Il convient simplement de les conserver, car leur fonction deviendra claire plus tard dans le jeu, sans possibilité d’en manquer.

Ne pas négliger la fonction de tir





Chaque personnage dispose d’une capacité de tir en visée libre, utilisable en dehors et pendant les combats, à la manière d’un jeu de tir à la troisième personne. Hors combat, cette fonction permet d’interagir avec l’environnement. Il est également possible d’attaquer un ennmi Nevron pour l’étourdir, ce qui permet de prendre l’avantage en lançant le combat à l’initiative, avec un premier coup gratuit (en appuyant sur RB).

En combat, le tir libre devient une option tactique : chaque tir consomme 1 Point d’Action (PA) mais ne met pas fin au tour. Initialement, le jeu guide vers les points faibles des Nevrons, qui permettent d’infliger des dégâts massifs. Toutefois, même sans point faible identifié, le tir reste utile, notamment contre les ennemis volants. Lorsqu’un personnage dispose de plusieurs PA, enchaîner quelques tirs avant une attaque principale peut s’avérer très efficace.

En combinant cette stratégie avec Dead Energy Lumina (l’Énergie Morte Lumina), qui accorde 3 PA supplémentaires pour chaque ennemi vaincu, il devient possible d’éliminer plusieurs adversaires en un seul tour.

Comprendre les systèmes de Lumina et Pictos





Les mécaniques des Pictos et de la Lumina sont parmi les plus originales du jeu. Les Pictos fonctionnent comme des accessoires conférant des bonus spécifiques. Après quatre combats remportés avec un Picto équipé, celui-ci est considéré comme « maîtrisé », permettant à tous les membres de l’équipe d’en bénéficier, à condition d’avoir suffisamment de points de Lumina.

Ces points s’obtiennent à chaque montée en niveau, ainsi qu’à travers certains objets consommables. L’idée est donc de changer régulièrement de Pictos pour en maîtriser un maximum, puis de sélectionner les capacités Lumina les plus adaptées au style de chaque personnage.

Certaines compétences nécessitent jusqu’à 10 points de Lumina, tandis que d’autres n’en demandent qu’un seul. Pour optimiser l’équipement, il est recommandé de privilégier dans un premier temps les compétences utiles à faible coût, tout en continuant à maîtriser les Pictos plus coûteux pour un usage futur.

Investir intelligemment les points de progression





Les personnages gagnent rapidement en niveau, recevant à chaque fois 3 points à répartir entre différents attributs (Vitalité, Puissance, Chance, etc.), ainsi qu’un point à attribuer dans l’arbre de compétences.

Fait intéressant : certains attributs peuvent améliorer plusieurs statistiques à la fois. Par exemple, un point en Agilité peut accroître à la fois la vitesse et la défense. Il est donc conseillé de tester les différentes options avant de valider, afin de maximiser l’efficacité des choix d’attribution.

Explorer à fond





Le Continent est vaste, mystérieux et propice à l’exploration. Il est fréquent que des impasses apparentes cachent des objets précieux ou des ennemis optionnels avec de belles récompenses. Certains passages impliquent également un peu de plateforme, rendant l’exploration d’autant plus gratifiante. Il est donc vivement conseillé de fouiller chaque recoin.