Commandos 3 HD Remaster : destination Berlin avec un nouveau RTS remastérisé, prévu en day one dans le Game Pass

Version améliorée du jeu de stratégie de 2001, Commandos 2 HD Remaster n'a visiblement pas totalement convaincu, à en croire les notes de la presse et des joueurs sur la Toile. Kalypso Media a cependant de la suite dans les idées, lui qui prévoit de sortir un épisode original de la série dans les années à venir.

Avant cela, il prévoit de faire revenir un autre épisode de la saga dans une version modernisée. Commandos 3 HD Remaster va en effet optimiser le contenu de Commandos 3 : Destination Berlin, le RTS sorti par Pyro Studios en 2003. Ce ne sera plus Yippee! Entertainment, mais Raylight Games qui se chargera du lifting, en redonnant vie à ses campagnes et au mode multijoueur.

En rang, soldat ! Commandos 3 - HD Remaster vous envoie sur les champs de bataille impitoyables d'Europe. Frayez-vous un chemin dans les tranchées mortelles de Stalingrad, battez l'ennemi allemand au coeur du troisième Reich à Berlin, et utilisez vos connaissances tactiques pour survivre à l'assaut lors du débarquement en Normandie. Dans cette troisième version repensée de la série de stratégie en temps réel tant acclamée, menez une unité des forces spéciales tristement célèbre au-delà des lignes ennemies pendant la Seconde Guerre mondiale. Menez les Alliés vers la victoire en haute définition, avec des commandes et une interface utilisateur améliorées. Remanié en haute définition : comprend des textures et des modèles 3D entièrement retravaillés, des commandes améliorées, une interface peaufinée et des tutoriels et des indices faciles à utiliser.

: comprend des textures et des modèles 3D entièrement retravaillés, des commandes améliorées, une interface peaufinée et des tutoriels et des indices faciles à utiliser. Menez 6 Commandos intrépides : les unités spéciales sous votre commandement – les bérets verts, les artificiers, les tireurs d'élite, les nageurs de combat, les espions et les voleurs – sont des experts dans leur domaine et sont indispensables pour la réussite de votre mission.

: les unités spéciales sous votre commandement – les bérets verts, les artificiers, les tireurs d'élite, les nageurs de combat, les espions et les voleurs – sont des experts dans leur domaine et sont indispensables pour la réussite de votre mission. Revivez les campagnes emblématiques de la Seconde Guerre mondiale : du camp d'entraînement aux 12 missions risquées, revivez l'Histoire sur 3 lignes de front importantes dont Stalingrad, l'Europe centrale et la Normandie.

: du camp d'entraînement aux 12 missions risquées, revivez l'Histoire sur 3 lignes de front importantes dont Stalingrad, l'Europe centrale et la Normandie. Des missions historiques ou d'action : en suivant un commando d'experts dans une période de grand danger, Commandos 3 HD – Remaster offre encore plus de détails et d'action que ses prédécesseurs.

: en suivant un commando d'experts dans une période de grand danger, Commandos 3 HD – Remaster offre encore plus de détails et d'action que ses prédécesseurs. Ralliez vos troupes pour des parties multijoueurs : défiez-vous en modes « Match à mort » et « Récupérer les drapeaux » pour 2 à 8 joueurs, chacun proposant différentes conditions de victoire.

L'annonce a été faite lors du Xbox & Bethesda Extended Games Showcase de ce début de semaine, et pour cause : Commandos 3 HD Remaster sera disponible sur PC et Xbox One dans le Game Pass dès sa sortie en septembre 2022 au format numérique. Il est aussi prévu sur PS4 et Switch en parallèle, et aura droit à des versions physiques sur consoles dans certains pays dès octobre.

