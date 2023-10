Company of Heroes Collection lancé sur Switch en vidéo, un point sur le contenu

Feral Interactive vient de lancer aujourd'hui Company of Heroes Collection sur Nintendo Switch, un portage du jeu de stratégie en temps réel édité par SEGA et originellement développé par Relic Entertainment. La saga s'invite donc enfin sur une console de Nintendo, et le titre s'offre une bande-annonce de lancement pour fêter ça :

Bon, alors que les joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S peuvent découvrir Company of Heroes 3, ceux sur Switch doivent se contenter du premier volet de la franchise, sorti à l'origine en 2006. Graphiquement, c'est donc très daté, mais Feral Interactive a heureusement porté les extensions dans Company of Heroes Collection, qui regroupe le jeu de base ainsi qu'Opposing Fronts et Tales of Valor, rajoutant des campagnes et des factions supplémentaires. Côté gameplay, les développeurs ont évidemment adapté les contrôles pour les Joy-Con.

Company of Heroes Collection est disponible uniquement en version numérique, vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.