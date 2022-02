CONCOURS Avignon Geek Expo 2022 : cinq places à gagner pour passer un bon week-end GEEK avant la Saint-Valentin

Pour sa cinquième édition, l'Avignon Geek Expo ouvrira ses portes, les 12 et 13 février prochains, au coeur du Parc des Expositions d'Avignon. Elle est de retour avec la même formule gagnante, mais en poussant les murs avec un espace de 7 800 m² (contre 6 000 en 2020), et en restant fidèles au concept original faisant de cette convention un vrai melting-pot d'univers qui vise un public très large qu'il soit geek ou non. Cette année, les thématiques présentes seront, sans être exhaustif, le cinéma, les séries, la BD, les effets spéciaux, les mangas, les comics, le gaming, la VR et le cosplay.

Au programme, de nombreux invités de renom, des animations, un concours de cosplay, du jeu vidéo sous toutes ses formes avec des challenges et de nombreux exposants thématiques. Bien sûr, notre stand VR sera de la partie avec un espace de 81 m² et plein de surprises toutes virtuelles. Vous pouvez d'ailleurs en savoir plus sur le contenu du salon en lisant notre précédent article.

COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS ? Nous vous vous proposons cinq places à gagner afin de faire profiter gratuitement du salon à cinq d'entre vous. Pour participer, il suffit de laisser un commentaire sympa sous cet article, sous les posts Facebook ou Twitter. Le tirage au sort se fera entre les trois supports jeudi soir à 20h00 et les deux gagnants seront informés par message direct.

Cette édition 2022 de l'Avignon Geek Expo devrait pouvoir satisfaire le large public qui est attendu et, vu que la billetterie est ouverte, n'hésitez pas à prendre vos entrées en avance pour vous éviter une queue trop longue et profiter d'un prix avantageux. Au niveau des tarifs, cela se situe entre 13 € la journée et 19 € pour le week-end complet. Le tarif enfant (6 à 12 ans) est de 9 € pour la journée et 13 € pour les deux jours. Un Pass journée en famille (deux adultes et deux enfants de moins de seize ans) a été mis en place à 32 €. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de six ans accompagnés. Bien sûr, il existe des Pass VIP et d'autres formules incluant les dédicaces, dont vous trouverez le détail sur le site officiel.