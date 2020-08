Control : arme et ennemi inédits, nouveaux modes spéciaux et plus dans 15 minutes de gameplay du DLC EMA

Remedy Entertainment a comme convenu organisé un direct hier soir sur Twitch pour montrer davantage EMA, la deuxième et dernière extension de l'ambitieux et curieux Control. Nous avons ainsi pu découvrir les 15 premières minutes de gameplay, alors que Jesse est de retour pour percer les secrets du Bureau : le nouveau Secteur des Enquêtes n'a cependant pas été montré durant cette séquence. Cette zone condamnée depuis des années renferme une créature sensible à la lumière, l'occasion de débloquer de nouveaux pouvoirs pour la vaincre. Le live a tout de même permis de découvrir le Surge, un lance-grenades collantes pouvant tirer jusqu'à trois munitions explosives, et le Hiss Airborne Rangers, un ennemi pouvant voler, esquiver les attaques et utiliser des fusils puissants.

Le DLC sera aussi l'occasion de débloquer la zone Arcade Plane, comprenant deux bornes d'arcade aux possibilités intéressantes. La première contient un mode contre-la-montre nommé Deadline et un mode horde baptisé Crowd Control, tandis que la seconde permet de rejouer des combats de boss, à l'unité ou à la chaîne, et de refaire la mission Labyrinthe du Cendrier. Bien évidemment, vous y aurez accès seulement après avoir terminé la campagne principale. Sam Lake et Mikael Kasurinen ont aussi rapidement évoqué la mise à jour gratuite qui accompagnera EMA, et ajoutera le mode Assistance, la mise à niveau du Multi-Lancement ainsi que l’ajout de Points de Contrôle supplémentaires à proximité des combats les plus délicats rencontrés vers la fin de la campagne principale, ou des boss Mold-1, l'Anchor et Jesse.

La date de sortie d'EMA est calée au 27 août 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, soit le même jour que Control Ultimate Edition au format numérique. Le jeu de base est disponible pour 36,93 € chez Amazon, mais ne donne pour rappel pas droit à l'upgrade next-gen.



