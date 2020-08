Control : mode Assistance, immortalité et Multi-Lancement amélioré, la mise à jour de la semaine en vidéo

C'est demain que sort EMA, la deuxième et dernière grosse extension de Control, celle-là même qui fera le lien avec Alan Wake et démarrera le Remedy Connected Universe. Elle apportera son lot de défis et d'environnements inédits, mais à côté de ça, les développeurs prévoient du contenu gratuit pour changer l'expérience pour tout le monde.

Une mise à jour sera aussi disponible ce 27 août 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et si elle amène quelques correctifs et améliorations minimes, des nouveautés plus conséquentes sont à prévoir. Attendez-vous à une mise à niveau du Multi-Lancement pour envoyer balancer jusqu'à trois objets d'un coup, des Points de Contrôle plus proches de combats délicats comme ceux contre Mold-1, Anchor et Jesse ou encore un sprint plus rapide. Le plus intéressant reste le Mode Assistance, une option pour rendre le jeu plus facile avec différentes fonctionnalités à activer ou non, d'une assistance à la visée à l'immortalité.

Tout cela est rapidement présenté dans une bande-annonce à retrouver ci-dessus, et sera bien évidemment compris dans Control Ultimate Edition, aussi bien sur la génération actuelle que sur PS5 et Xbox Series X. Si seul le jeu de base vous intéresse, il est disponible pour 36,93 € chez Amazon.

Our community have been busy taking Control over the past year.#1YearInControl#ControlRemedy pic.twitter.com/w46fyRj6wF — Control ???????? (@ControlRemedy) August 25, 2020

D'ailleurs, Remedy a sorti une infographie faisant le point sur les chiffres de la communauté depuis le lancement l'année dernière, indiquant notamment que seuls 18 % des joueurs ont complété toutes les missions secondaires.

Lire aussi : Control Ultimate Edition : l'upgrade next-gen fait grogner les joueurs, Remedy s'explique et annonce la rétrocompatibilité du jeu de base