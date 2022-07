Corsair HS65 Surround : un casque de qualité à un prix correct (frais de port offerts en ce moment)

Le Corsair HS65 Surround est un casque filaire dédié au gaming et pensé pour une utilisation prolongée confortable et la diffusion d'un son optimal. Il est doté d’oreillettes en cuir synthétique en mousse à mémoire de forme, d’une conception légère renforcée en aluminium et d’un son surround Dolby Audio 7.1 sur PC et Mac.

Des heures de jeu confortable : les oreillettes en mousse à mémoire de forme en similicuir avec un tissu doux, une conception d'oreillette en maille et un bandeau réglable avec une construction renforcée en aluminium offrent un confort léger de seulement 260 g et une durabilité pendant des heures de jeu.

Excellent son de jeu : les pilotes audio en néodyme de 50 mm de haute qualité et personnalisés offrent un excellent son avec la portée nécessaire pour tout entendre sur le champ de bataille, ainsi que la prise en charge de l'audio Sony Tempest 3D sur PS5.

Son surround Dolby Audio 7.1 sur PC et Mac : l'adaptateur USB inclus permet une expérience audio multicanal, vous plaçant au milieu de votre jeu.

Technologie SonarWorks SoundID : pour un contrôle du son personnalisé qui adapte les paramètres de votre casque à vos goûts audio personnels sur PC et Mac.

Microphone omnidirectionnel : capture avec précision tous vos appels et commandes, avec une fonction pratique de mise en sourdine.

Discord-Certified : pour une communication cristalline et un son exceptionnel.

Compatibilité multiplateforme : jouez sur PC, PS5/PS4, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et appareils mobiles via un connecteur 3,5 mm.

Contrôle du volume intra-auriculaire facile d'accès : permet des réglages à la volée sans vous distraire de votre jeu.

Les casques filaires HS65 Surround Carbon noir et blanc sont disponibles sur le site officiel - frais de port offerts en juillet - au prix de 89,99 €. Les abonnés Amazon Prime peuvent aussi trouver ces casques ici.