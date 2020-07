Creative SXFI Gamer : le nouveau casque audio gaming aux spécifications prometteuses

Creative a annoncé hier, jeudi 9 juillet 2020, la sortie de son nouveau casque audio dans sa gamme SXFI, le SXFI Gamer. Pensé pour le jeu, en particulier les FPS en ligne, ce casque embarque son lot de technologies atypiques et prometteuses. Il restera encore à savoir si ce produit annonçant des « performances qui conviennent aux joueurs professionnels de renom » saura tenir ses promesses.

La marque annonce un son holographique en 7.1 qui plaira autant aux joueurs qu'aux amateurs de son. Le SXFI Gamer propose un mode dédié aux jeux, le profil BATTLE, permettant de tirer pleinement parti du filtre Super X-FI en l'adaptant afin d'offrir une clarté sonore permettant de mieux apprécier les distances ou encore de mieux détecter la provenance des sons.

Côté micro, le SXFI Gamer a opté pour un nouveau modèle, le CommanderMic, pouvant être déconnecté du casque grâce à sa prise Jack 3.5 mm. Avec son filtre pop intégré et un design acoustique nouveau, le micro est équipé d'un algorithme de suppression de bruit ambiant qui devrait ravir les personnes jouant et communiquant dans des environnements bruyants (bonjour les voisins).

Côté design, casque gaming oblige, le SXFI Gamer arborera deux anneaux LED RGB. Mis à part cela, le casque garde un design discret et sobre qui plaira aux joueurs souhaitant s'en servir de manière quotidienne dans d'autres contextes que le gaming. Livré avec un câble USB Type-C renforcé au kevlar pour une durabilité maximale et un port Jack 3.5 mm, vous pourrez le connecter sur tous vos appareils modernes compatibles, une application iOS et Android étant disponibles au téléchargement afin de régler divers paramètres sur le casque.

S'il n'est pas encore disponible à l'achat, nous avons tout de même pu tester le Creative SXFI Gamer en avant-première. Si vous êtes plus intéressés par un casque orienté musique, vous pourrez toujours vous procurer le Creative SXFI AIR chez notre partenaire Amazon France.