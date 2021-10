Crusader Kings III : l'extension The Royal Court repoussée à 2022

Lors de sa PDXCON Remixed en mai dernier, Paradox Interactive avait dévoilé The Royal Court, première grosse extension de son jeu de gestion et de stratégie Crusader Kings III. Un contenu additionnel qui rajoutera de nombreux éléments, dont la gestion des courtisans, mais le développement prend du temps.

Sur le forum de son site officiel, Paradox Interactive explique que The Royal Court rajoute du contenu, mais également de nouvelles fonctionnalités inédites dans la franchise Crusader Kings, comme l'évolution culturelle et du langage. Le studio a donc longtemps expérimenté ces mécanismes et, à l'heure actuelle, il n'est pas encore satisfait du résultat. Il a besoin de davantage de temps pour améliorer notamment la stabilité du jeu et corriger des bugs.

Vous l'aurez compris, The Royal Court n'arrivera pas avant 2022 dans Crusader Kings III, mais le studio promet de donner très prochainement de nouvelles informations, dont une date de sortie précise. Pour rappel, le titre est aussi attendu sur consoles de salon à une date inconnue, et vous pouvez retrouver la version PC à 44,99 € chez Gamesplanet.