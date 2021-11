Cuphead : Cabrioles et autres curiosités, la bande dessinée à l'ancienne éditée en français par Pix'n Love

Les fans de Cuphead attendent encore l'arrivée du DLC The Delicious Last Course, annoncé en 2018, à l'origine prévu pour 2020, repoussé à 2021 et qui ne sortira sans doute pas avant 2022. Alors en attendant, les joueurs s'occupent comme ils peuvent, et les Français pourront prochainement découvrir la bande dessinée Cuphead Volume 1: Comic Capers & Curios.

Pix'n Love va en effet proposer dès le début du mois prochain Cuphead Volume 1 : Cabrioles et autres curiosités, qui met en scène Cuphead et Mugman dans des histoires courtes et inédites écrites par Zack Keller et illustrées par Shawn Dickinson, à la manière des vieilles BD des années 1930, dont le jeu s'inspire déjà fortement.

Cuphead Volume 1 : Cabrioles et autres curiosités est déjà disponible en précommande à 10 € sur Amazon, elle sera lancée à partir du 3 décembre prochain.