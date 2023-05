Cuphead : une édition limitée avec une figurine en bois de Ms. Chalice dévoilée

Longtemps réservé aux boutiques numériques, Cuphead s'est offert une première édition physique pour son cinquième anniversaire seulement, accompagnée d'une édition collector avec une marionnette de Cuphead. Mais Studio MDHR, iam8bit et Skybound Games sont déjà de retour avec un nouveau produit.

Les studios viennent de lancer les précommandes de l'édition limitée de Cuphead, qui inclura une figurine exclusive, articulée et en bois de Ms. Chalice, mais aussi six cartes à collectionner Cuphead Funnies, une carte de membre du club Cuphead, un visuel exclusif du Studio MDHR et bien évidemment le DLC Delicious Last Course.

La date de sortie de cette Limited Edition de Cuphead est fixée au 20 juin 2023 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Microids Distribution France est chargé de la distribuer par chez nous, vous pouvez déjà la précommander contre 59,99 € sur Amazon.