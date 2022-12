Cuphead : les versions physiques lancées avec une vidéo à l'ancienne

Cuphead n'est plus tout jeune, il a déjà cinq ans, et pour fêter ça, Studio MDHR a décidé de proposer une version physique de son jeu de plateforme et de tir contre des boss. Des boîtes pour les consoles éditées par iam8bit et distribuées par chez nous par Microids Distribution France, qui sont désormais disponibles.

Pour marquer ce lancement, une nouvelle petite bande-annonce a été dévoilée. Pas de gameplay ici, mais de l'animation à l'ancienne, avec les gros fils visibles pour soutenir des figurines de Cuphead, Mugman et Mme Calice sous l'eau, à la recherche d'un trésor. Ce trésor, c'est le résumé du contenu de Cuphead Édition Physique, qui regroupe le jeu, l'extension Delicious Last Course, six cartes à collectionner Cuphead Funnies, une carte de membre du club Cuphead et un visuel exclusif du Studio MDHR.

Cuphead est disponible en boîte sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver cette version physique à 26,99 € sur Amazon.