Crime Boss: Rockay City, des versions physiques PS5 et Xbox Series X et S annoncées et déjà en précommande

Source: Just for Games

Dans quelques jours sortira sur PC Crime Boss: Rockay City, un jeu d'action avec un casting qui sent bon les années 90 et qui nous demandera de devenir le roi du crime à Rockay City. Le titre de 505 Games et InGames Studios est également attendu sur les dernières consoles de salon de Sony et Microsoft, mais pas avant le mois de juin en version dématérialisée.

Heureusement pour les collectionneurs, les studios vont également proposer une version physique de Crime Boss: Rockay City sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Just for Games distribuera ces boîtes par chez nous et indique que le titre sera disponible dans le courant de l'année 2023, sans plus de précisions. Mais nous avons quand même un rappel de ce qu'est Crime Boss: Rockay City :

Rockay City. Une métropole florissante grouillante d'excitation , des baies de sable aux gratte-ciel imposants. Mais au-delà des façades glamour éclairées au néon, une guerre de territoire féroce fait rage... Après la disparition de l'ancien chef du crime, sa place laissée vide attend un nouveau roi de Rockay City, et de nombreux et sinistres prétendants se battent pour le trône. Choisissez votre équipage en fonction de ses compétences et de son expertise, exécutez des missions audacieuses, effectuez des braquages époustouflants et peut-être repartirez -vous avec l'argent, le territoire et, finalement, la couronne.

Si cette édition physique de Crime Boss: Rockay City vous intéresse, vous pouvez déjà la précommander contre 39,99 € sur Amazon et vous armer de patience jusqu'à sa sortie.