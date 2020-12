Curse of the Sea Rats : le ratoidvania de Petoons Studio a trouvé son éditeur et sa période de sortie

Avec quasiment 6 000 contributeurs et 242 395 $ dollars récoltés sur les 15 000 $ demandés, Curse of the Sea Rats commence enfin à voir le bout du tunnel. Ce dernier est un jeu de plateforme et d’aventure indépendant développé par Petoons Studio et le titre a enfin trouvé son éditeur, à savoir PQube Limited. Dans cette production dessinée à la main, vous devrez partir à la recherche d’une sorcière pirate qui a transformé votre équipage en rats.

Curse of the Sea Rats est donc attendu pour 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam. Dans le trailer ci-dessus, l’histoire est brièvement évoquée avec la fameuse malédiction pesant sur l’équipage, du gameplay et des caractéristiques du titre sont également mises en avant comme les animations dessinées à la main ou la possibilité de jouer en coop jusqu'à quatre joueurs. Enfin, les membres de l’équipage sont présentés, vous pourrez incarner Buffalo Calf ou Akana Yamakawa. Si la plateforme et l’aventure sont vos genres préférés, Curse of the Sea Rats va vous régaler :

Curse of the Sea Rats est une aventure époustouflante dans le style « Ratoidvania » ! Conçu avec amour, des animations dessinées à la main et de superbes arrière-plans 3D, il retrace le voyage épique de quatre membres d'équipage, transformés en rats par une sorcière pirate, alors qu'ils tentent de retrouver leur humanité. Caractéristiques Une animation somptueuse De superbes animations 2D dessinées à la main donnent vie aux personnages du titre, inspirées par Disney et Don Bluth et rappelant l'âge d'or des jeux de plateforme en 2D. Ceux-ci se combinent de manière transparente avec des environnements 3D détaillés et améliorés par la lumière et l'ombre pour créer une expérience de plateforme 2.5D d'une qualité incroyable. Une grande liberté d’exploration Gardez un œil sur votre progression dans un monde de jeu immense, ouvert et non linéaire alors que vous essayez de retrouver la sorcière pirate qui vous a maudit. Naufragé sur la côte irlandaise au 18e siècle, vous aurez besoin de plus que vos talents à l’épée pour forger votre chemin vers la liberté. Quatre personnages jouables Que vous jouiez seul ou avec trois amis, vous avez le choix entre quatre personnages jouables: Douglas, Buffalo, Akane et Bussa. Chacun apportant ses propres styles de combat à l'aventure pour vous aider à prendre le dessus sur les ennemis et l'environnement! Des améliorations à foison Bien que chaque personnage ait ses propres forces et faiblesses, vous pourrez améliorer leurs capacités au fur et à mesure que votre aventure progresse, débloquant ainsi de nouvelles compétences spéciales, augmentant votre attaque, votre défense ou en obtenant de puissantes magies! Une énorme aventure Un réseau labyrinthique composé de centaines de sentiers, de salles et de découvertes s'offre à vous, dans une quête substantielle de plus de 12 heures. Pourrez-vous maîtriser les capacités de chaque personnage, trouver tous les secrets du jeu et débloquer toutes les fins ?

Si Curse of the Sea Rats vous fait de l’œil, la Xbox One S est disponible sur la Fnac pour 179,99 € .