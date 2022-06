Demeo : la nouvelle aventure Curse of the Serpent Lord vient de sortir

Oyez, oyez ! Chers compagnons, voici venir la nouvelle aventure de Demeo, le voyage se poursuit dans le rude désert de Ronth. Le mal qui se cache dans la ville sablonneuse d'Izteria ne doit pas être pris à la légère. Huit nouveaux niveaux ont été ajoutés, dont trois seront utilisés à chaque partie.

Dans ce nouveau livre, la puissante Démoniste Oana rejoint notre intrépide troupe, accompagnée de son fidèle compagnon, Cána. De nouveaux ennemis font leur apparition comme les scorpions Ronhtiens, les combattants reptiliens, les adeptes d'Iztir et plus encore. Comme dans chaque épisode, il faudra s'occuper de l'esprit malfaisant du coin. Dans Curse of the Serpent Lord, vous devrez faire face à une hydre qui n'est autre que l'incarnation du dieu Iztir lui-même. Si vous avez la phobie des reptiles, passez votre chemin, car le serpent n'a pas l'air très commode.

Pour mener l'équipe vers la victoire, la Démoniste pourra user de puissants sorts magiques, tels que Portal of Nózh, Astral Strike ou encore Guiding Light, et faire intervenir son compagnon à poil qu'il sera possible de faire évoluer. Mais ce n'est pas tout, puisque deux cartes supplémentaires sont ajoutées au jeu. Nous retrouvons Scroll of Tsunami et Scroll of Lightning, ainsi qu'un tas de nouvelles potions tout comme un stand à potions. Ces dernières apporteront entre autres une immunité contre certains éléments.

La mise à jour est bien évidemment gratuite et est d'ores et déjà disponible sur Meta Quest et PC VR. Sachez aussi que notre application Quest Games Optimizer optimise ce jeu pour vous afin d'en améliorer les graphismes.

