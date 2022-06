Cyberpunk 2077 : l'équipe externe QA responsable du lancement catastrophique ?

Vous le savez déjà, Cyberpunk 2077 était très imparfait à son lancement, même après application du patch day one, la faute à de nombreux bugs, surtout sur les consoles d'ancienne génération (PS4 et Xbox One). Depuis, CD Projekt s'est excusé et a publié un tas de mises à jour pour corriger le tir, mais si tous les problèmes ne venaient pas de lui ?

C'est ce qu'affirme Upper Echelon Games, qui aurait reçu des documents confidentiels de Quantic Lab, un studio roumain spécialisé dans l'assurance qualité, ou QA. Vous le savez, tout au long du développement, des équipes QA sont chargées de jouer pour trouver des bugs et les indiquer au studio afin de les corriger avant le lancement. Des équipes parfois internes au studio de développement, parfois externes, comme ici Quantic Lab. Et ces derniers n'auraient vraiment pas aidé CD Projekt.

D'après ces documents, Quantic Lab aurait menti sur son nombre d'employés afin de décrocher le contrat QA sur Cyberpunk 2077 et aurait après coup recruté en masse, passant de 30 à 60 employés, les anciens devant former les nouveaux venus. Pire encore, ce sont ces jeunes recrues qui ont été envoyées chez CD Projekt en Pologne pour discuter du processus d'assurance qualité. Quantic Lab aurait par ailleurs donné un objectif à son équipe : trouver 10 bugs par jour et par personne. Les testeurs se sont donc arrêtés sur des soucis mineurs afin de faire leurs chiffres, n'allant pas en profondeur pour dénicher les vrais gros problèmes du jeu. CD Projekt s'en est rendu compte, mais trop tard, le mal était déjà fait.

Alors, faut-il blâmer Quantic Lab ? Oui, sans doute, même si le studio QA a l'habitude de travailler avec des mastodontes comme Deep Silver, Paradox Interactive, Techland ou encore Ubisoft (mauvais exemple...), et il a d'ailleurs été racheté en novembre 2020 par Embracer Group. Faut-il dédouaner totalement CD Projekt des problèmes de Cyberpunk 2077 ? Non, le studio polonais a bien vu que son jeu tournait difficilement sans souci, surtout sur PlayStation 4 et Xbox One, et l'a lancé en toute connaissance de cause.

Après cette révélation, Quantic Lab s'est défendu dans un communiqué adressé à VGC, son CEO Stefan Seicarescu affirme que les informations données dans la vidéo sont incorrectes, mais ne tente pas de les rectifier, concluant qu'il « semble y avoir un manque de compréhension dans le processus de test d'un jeu avant sa sortie sur le marché » et que les problèmes du jeu sont liés à plusieurs entités, non pas uniquement Quantic Lab. CD Projekt, de son côté, s'est targué d'un simple « nous ne commentons pas les rumeurs ». Vous pouvez retrouver Cyberpunk 2077 à 59,99 € sur GOG.com.

