Cyberpunk 2077 : les outils officiels pour les mods disponibles en téléchargement

Sur ordinateurs, les joueurs ne se privent pas de créer et utiliser des mods, des modifications plus ou moins importantes de l'expérience de jeu pour façonner les titres de la manière qu'ils le désirent. Et parfois, les développeurs leur donnent un coup de main en partageant leurs outils.

CD Projekt vient ainsi de partager des outils pour créer des mods de Cyberpunk 2077, à télécharger sur le site officiel du jeu. Les moddeurs peuvent ainsi retrouver les metadata, les archives de données, un outil pour organiser les tweaks et la liste de ces derniers, avec des identifiants. Avec ça, les créateurs de contenus pourront se faire plaisir.

Bien évidemment, les mods sont uniquement compatibles sur PC et devraient être de plus en plus nombreux au fil des semaines, vous pouvez retrouver Cyberpunk 2077 à 54,99 € sur Amazon.

