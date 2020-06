Cyberpunk 2077 sera censuré... au Japon

c est un peu une vengeance tu me diras , sony america censure Devil may cry et les jeux jap mais autorise une scene softcore porn dans the last of us 2 (censuré au japon) ,une scene de sexe dans Life is strange 2,de la nudité et du sexe dans metro exodus et de la nudité , voir peut etre plus ,dans cyberpunk 2077...leurs politique est un FOUTAGE de gueule complet le double standard est plus qu’évident