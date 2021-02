Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est un visual novel en VR ! (16/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour fait état de huit amis d'enfance, dont nous, qui se retrouvent dans un Shibuya où le temps s'est arrêté, et où des personnes disparaissent. Au programme, trouver pourquoi et comment se sortir de cette impasse. Au niveau de la création de Tokyo Chronos, nous retrouvons Haruki Kashiwakura (animateur sur Sonic: Generations, Asura's Wrath et Expelled from Paradise), Kou Segawa (scénariste de Nazo Suki Shoujo), Kazuma Miki (producteur de Sword Art Online) et l'illustrateur LAM. Tout ce beau monde a créé un visual novel VR qui offre une durée de vie d'une quinzaine d'heures vu la rejouabilité apportée grâce aux choix multiples qui aboutissent à des fins différentes. Le jeu est en anglais pur et dur. Notre liste des jeux en français est d'ailleurs ici pour ceux qui préfèrent jouer dans notre langue.

Tokyo Chronos - 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30 %) - 713 Mo - 4,3/5 - PEGI 12





Vous pouvez aussi faire un tour du côté de l'App Lab qui propose des nouveautés indépendantes et même quelques démo gratuites.

